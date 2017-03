Helseministeren vil få barn til å kutte ned på brus og hverdagssnop

Dette er et av punktene i Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold, som ble lagt fram i Stavanger tirsdag.

Barn og unges kosthold trekkes fram som en kilde til særskilt bekymring.

– Gode vaner skapes tidlig. Det vi lærer i barneårene har vi ofte med oss videre i livet. Derfor er vi veldig opptatt av å stimulere barn og unge til å spise sunnere, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Barn og unge spiser mer sukker enn de bør, og de ligger dårligere an enn voksne, viser nye tall fra Helsedirektoratet. Halvparten i gruppen 9 til 13 år har et høyere sukkerinntak enn anbefalt. For voksne gjelder dette 20 prosent

Når det gjelder mettet fett, er tilstanden omtrent like dårlig for barn og voksne. 85 prosent i aldersgruppen 9 til 13 spiser mer mettet fett enn anbefalt, mens tallet er 80 prosent for voksne.

Skal snu sukker-trenden

I løpet av de neste fire årene tar Høie mål av seg til å snu trenden. Mer fisk, frukt og grønt – og samtidig mindre sukker – er målet.

* Innen 2021 skal andelen 15-åringer som spiser godteri eller drikker brus fem ganger i uka eller oftere, halveres.

* Andelen 15-åringer som spiser frukt eller grønnsaker en gang i uka, økes med 50 prosent.

* Andelen som spiser fisk til middag en gang i uka eller fiskepålegg tre ganger i uka, skal øke med 20 prosent.

Samtidig fortsetter regjeringen arbeidet med å få flere barn og unge til å la seg begeistre av fisk. I forbindelse med handlingsplanen, settes det av 10 millioner kroner gjennom programmet Fiskesprell. Pengene brukes blant annet til kurs og opplæring av ansatte i barnehager og skoler.

De yngste og de eldste

Mat og måltider for de yngste og de eldste utgjør en viktig del av handlingsplanen, som Høie presenterte sammen med tre andre statsråder.

Høie trakk fram hvordan eldre har fått bedre livskvalitet ved sykehjem som har endret måltidsrutiner.

Birtavarre sykehjem i Kåfjord trekkes fram som et eksempel til etterfølgelse. Her får beboerne varm lunsj, og middagen er flyttet til klokken 16. Beboerne sover bedre, og pasienter ved demensavdelingen har blitt roligere, påpekte Høie.

Mange kjenner ikke kostholdsrådene

I tillegg til særtiltak rettet mot unge og eldre, setter handlingsplanen også generelle mål for befolkningen.

– Det finnes en fantastisk diett som gir kroppen alt den trenger for å fungere, nemlig myndighetenes kostholdsråd, reklamerte helseministeren.

Mange følger ikke myndighetenes anbefaling i dag. For eksempel er det bare 25 prosent av voksne som får i seg så mye grove kornvarer som anbefalt. 24 prosent av menn og 21 prosent av kvinner følger kostrådene for mengde av fet fisk.

En sentral del av utfordringen blir å få folk til å følge opp selv. Tall fra 2015 viste at 45 prosent av menn og 63 prosent av kvinner kjente til myndighetenes anbefaling. Regjeringen ønsker å øke andelen betydelig – til 80 prosent.

Mat og psykisk helse

Det trengs også mer kunnskap om sammenhengen mellom mat, ernæring og psykiske lidelser. Kostrådene som skal gi oss bedre fysisk helse, kan også gi bedret psykisk helse, vises det til i handlingsplanen.

Personer med alvorlig psykiske lidelser har betydelig kortere forventet levetid enn befolkningen for øvrig.

– Årsakene til dette er sammensatte, men levevaner som lite fysisk aktivitet og dårlig kosthold er blant faktorene som kan være av betydning, heter det.

