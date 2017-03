Gutt (5) omkom etter ulykke i Kristiansand

– Sykehuset i Kristiansand melder at en fem år gammel gutt som var involvert i en ulykke i Vågsbygd i dag tidlig, er død som følge av skadene han pådro seg. Pårørende er varslet og tas hånd om av helsepersonell, sier operasjonsleder Lars Hyberg i Agder politidistrikt.

Gutten og hans søster på tre år var involvert i ulykken. Jenta er betegnet som lettere skadd. Begge tilhører Karuss barnehage.

Operasjonslederen sier at kommunens kriseteam er varslet og bistår både pårørende og barnehagen. Flere barn var vitne til hendelsen og vil bli fulgt opp. Barnehagen har innkalt ekstra bemanning for å opprettholde normal drift tirsdag. Foresatte kan hente barna sine tidligere om de ønsker det.

– Dette er dypt tragisk, og våre tanker går til avdødes familie og nærmeste, og andre involverte. Jeg er også takknemlig i en sånn situasjon for at kommunen har et godt hjelpeapparat og kriseteam som har vært i aksjon siden den tragiske hendelsen i dag tidlig, sier varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF) på kommunens hjemmeside.

Meldingen om ulykken kom klokka 8.10 tirsdag morgen. Politiet har sperret av området. Kriminalteknikere var tidlig på plass for å starte sine undersøkelser.

Ansatte til sykehus

Mobilkranen tilhører Nordic Crane Sør. Føreren og hjelpemannen ble begge hentet med ambulanse og kjørt til sykehus for helsekontroll.

Daglig leder Håvard Jahren i Nordic Crane Sør sier til NTB at den ene mannen ble truffet av kjøretøyet. Sykehuset i Kristiansand opplyser at mannen, som er i midten av 50-årene, ble lettere skadd.

– De to var på stedet med mobilkranen i forbindelse med utbygging av skolen som ligger rett ved barnehagen. Vi løfter materialer opp på taket og var på vei dit for å gjøre et oppdrag, sier Jahren.

Gang- og sykkelstien brukes ifølge Jahren til anleggsvei inn til byggeområdet.

– Vi følger våre prosedyrer og involverer HMS-teamet sentralt i Nordic Crane når det gjelder bedriftshelsetjeneste, psykologhjelp og kriseteam, sier Jahren som var på ulykkesstedet tirsdag formiddag.

– Det er for tidlig å si noe om årsaksforholdet. Åstedsundersøkelse pågår fortsatt i samarbeid med Statens vegvesens ulykkesgruppe. Arbeidstilsynet er også varslet, sier operasjonsleder Hyberg.

Det er rutinemessig tatt blodprøve av mobilkranføreren, samt at førerkortet hans er beslaglagt.

Kan ha sklidd

Gutten kom i klem under det tunge kjøretøyet.

– Det ser ut som en mobilkran har sklidd på det glatte føret og kommet inn på gang- og sykkelveien. Ett av de to barna som ble truffet, måtte frigjøres, sa politiets innsatsleder Kjell Iveland til Fædrelandsvennen kort etter at ulykken hadde skjedd.

Ulykken skjedde rett ved Karuss skole like før skolestart. Barnehagen ligger like ved. Rektor Hege Ose ved Karuss skole sier at de har informert foresatte og elever om at det ikke var elever som var involvert i ulykken.

– I forbindelse med hendelsen hadde vi voksne ute som geleidet barna inn på skolen. Det har gått ut SMS-varsling om det som har skjedd, sier rektoren til avisa.

