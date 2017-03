Fengselsdrapet: 56-åring siktet også for to drapsforsøk

– Etterforskningen vi har foretatt så langt og informasjon som er kommet fram i avhør gjør at siktelsen utvides til også å gjelde to drapsforsøk. Jeg kan ikke gå nærmere i detalj rundt drapsforsøkene og hvem som var involvert i dette, men de to ble ikke skadd, sier politiadvokat Per Thomas Omholt i Sør-Øst politidistrikt.

Politiet har bistand fra Kripos i etterforskningen av drapet. Politiet jobber med å kartlegge hvordan de to innsatte har kommet i kontakt med hverandre og hvordan drapet kunne skje.

– Siktedes motiv har vært å ramme avdøde fordi han mente avdøde hadde begått seksuelle overgrep mot barn. Etterforskningen så langt tyder på at siktede har vært alene om handlingen og at ingen har bedt siktede gjøre det han gjorde, sier Omholt.

Vanskelig

Advokat Oscar Ihlebæk forsvarer den 56 år gamle siktede mannen. Han sier hans klient har forklart at han over tid har opplevd det som vanskelig å forholde seg til overgrepsdømte, særlig de som har begått overgrep mot barn.

– Dette er en mann som selv har flere barn og barnebarn, sier Ihlebæk, som legger til at mannen har funnet det vanskelig å måtte sonet sammen med andre som soner for overgrep mot mindreårige, sier forvareren.

Ihlebæk sier at så langt han kjenner til er det ingenting som tyder på at dette har noe med et bestillingsdrap å gjøre, eller at noen andre enn siktede har medvirket til drapet.

Forvaringsdom

56-åringen har erkjent at han drepte den 58 år gamle medfangen som tidligere er dømt sju ganger for seksuelle overgrep mot unge gutter og som satt i varetekt i påvente av at nok en overgrepssak skulle komme opp for retten.

56-åringen soner en 17 og et halvt år lang dom for et overlagt drap i Oslo i 2014. Nå er han dessuten siktet for drapet som ble begått 25. februar og to drapsforsøk.

– Han er klar på at han skal ha veldig, veldig, veldig mange år foran seg i fengsel, kanskje resten av sitt liv, sier Ihlebæk, som legger til at de ikke vil bli overrasket dersom det fra påtalemyndigheten vil bli bedt om forvaringsdom.

Ifølge NRK var drapsvåpenet i fengslet en butt kniv fra vanlig spisebestikk.

