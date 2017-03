Regjeringen varsler 23,7 milliarder til ytterligere tre samferdselsprosjekter

Nasjonal Transportplan (NTP) for 2018 til 2029 legges fram for Stortinget før påske, men representanter for samarbeidspartiene har i mange dager allerede reist landet rundt for å presentere enkelte detaljer.

På ferjekaia i Molde mandag kunne Frps Harald Tom Nesvik og Høyres Helge Orten fortelle at regjeringen setter av to milliarder kroner til den såkalte Møreaksen i den første seksårsperioden. Møreaksen innebærer ferjefri E39 fra Ålesund via Molde til Kristiansund. Seks milliarder kroner settes av i den siste perioden, skriver Romsdals Budstikke.

Politikerne er imidlertid enige om å prioritere E136 gjennom Romsdalen først, så Møreaksen, og deretter brusambandet Hafast i Sulafjorden.

På en pressekonferanse på fylkesgrensen mellom Nordland og Troms kunne statssekretær og førstekandidat i Nordland Frp Kjell-Børge Freiberg mandag fortelle at regjeringen foreslår 8,7 milliarder kroner til den 150 kilometer lange Hålogalandsvegen, melder Harstad Tidende og NRK.

På Fornebu i Bærum på grensen mot Oslo var også regjeringspartiene representert på en pressekonferanse mandag. Venstres Abis Raja kunne fortelle at samarbeidspartiene er blitt enige om å legge inn 6 milliarder kroner til Fornebubanen i NTP, skriver Budstikka. Det er riktignok bare halve kostnaden. Hvem som skal ta resten av regningen, er fortsatt i det blå.

Fornebubanen er en planlagt T-banestrekning som skal knytte Fornebu i Bærum til Oslos T-banenett via Lysaker og Skøyen til Majorstuen.

