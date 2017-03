Dobbeltdrapssiktet mann i Finnmark vurdert som tilregnelig

Rettspsykiatere har gjort en vurdering av om mannen var tilregnelig i gjerningsøyeblikket, og resultatet ble kjent da mannen fredag ble varetektsfengslet i ytterligere åtte uker, skriver iFinnmark.no.

Den 59 år gamle mannen skjøt og drepte sin 37 år gamle kone og hennes 12 år gamle sønn i Kirkenes 29. august i fjor.

– Det er konkludert i rettspsykiatrisk erklæring av 7. februar 2017 med at siktede var tilregnelig, skriver retten.

59-åringen har erkjent drapene, men ikke tatt stilling til straffskyld, skriver avisen.

Fredag før drapet fant sted oppsøkte 37-åringen krisesenteret i kommunen fordi hun ønsket å forlate mannen, og hun skulle flytte på krisesenteret den påfølgende tirsdagen.

Politiet fikk i etterkant kritikk for å ikke ha forstått alvoret i saken og for ikke å ha benyttet et pålagt verktøy for risikovurdering i partnervoldssaker (SARA) for å vurdere hvor stor risikoen var for kvinnen i saken. Spesialenheten for politisaker henla saken ettersom de ikke finner det bevist utover rimelig tvil at ansatte i politiet eller politidistriktet har opptrådt straffbart.

Rettssaken mot mannen er berammet til 12. juni i år.

