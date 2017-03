Uvær stenger fjelloverganger – mye snø og vind i sør

Søndag er E134 over Haukelifjell stengt, og det kommer den til å være ut dagen, ifølge Statens vegvesen.

Riksvei 7 over Hardangervidda er stengt for kjøretøy under 7,5 tonn, og for de større er det kolonnekjøring. På riksvei 13 over Vikafjellet er det kolonnekjøring for alle typer kjøretøy. På riksvei 52 over Hemsedalsfjellet kan det bli innført kolonnekjøring på kort varsel. Det samme gjelder fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland.

Ba folk dra hjem tidlig

Meteorologisk institutt har allerede oppfordret folk på fjellet til å kjøre hjem på grunn av uværet. Det er sendt ut OBS-varsel for Vestlandet, Sør-Trøndelag, Buskerud, Oppland, Hedmark, Telemark og Agder-fylkene.

Uværet bygget seg opp lørdag kveld og fortsetter med uendret styrke søndag. Først mandag vil nedbøren avta, men det vil fremdeles være mye vind.

Litt inn fra kysten

Ifølge NRK har Landvik ved Grimstad fått så mye som 25 centimeter snø fra lørdag kveld til søndag morgen, mens Nelaug i Åmli kommune fikk 10 centimeter.

– Det er en sone litt inn fra kysten som har fått føle nedbøren mest, sier vakthavende meteorolog John Smits ved Meteorologisk institutt.

