Ung kvinne sporløst forsvunnet etter fest i Langesund

– Vi har ingen opplysninger eller andre momenter som tyder på at den savnede ikke ønsker å bli funnet, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt i telemarkspolitiet til NTB.

Det var kvinnens foreldre som meldt henne savnet rundt ett døgn etter at hun forlot festen i Langesund i Telemark. Hun skal ha tatt avskjed med de andre festdeltakerne før hun forlot boligen til fots. Deretter har ingen sett henne.

Riktignok har et par vitner meldt seg for politiet og sagt at de har sett en kvinne som kan være den savnede i 2.30-tiden ved Coop Extra-butikken i Langesund, men Aaltvedt poengterer at dette er helt ubekreftede meldinger så langt.

Ingen elektroniske spor

– Kriminalteknikerne våre er ferdig med å undersøke boligen, der kvinnen var på fest. Vi driver fortsatt med avhør av vitner fra festen. Alle festdeltakerne har nok ikke fått med seg alt, så vi får litt ulike svar. Men vi antar at hun gikk fra festen rundt midnatt natt til lørdag, sier Aaltvedt.

Det er så langt ikke funnet elektroniske spor etter den savnede. Hun hadde ikke med seg telefon, og eventuelle elektroniske transaksjoner fra betalingskort får ikke politiet tilgang til før mandag. Ifølge Aaltvedt tydet alt på at savnetsaken i Langsund vil være en hovedprioritet for politiet også når uka starter.

Ber om tips

Hundesøk søndag i Langesund og området rundt, har ikke gitt resultater. Heller ikke undersøkelser i kvinnens bolig i Porsgrunn, rundt ti kilometer fra festboligen, har satt politiet på spor etter henne.

Aaltvedt understreker at politiet ikke har noen formening om hva som kan ha skjedd med den 25 år gamle kvinnen, og de ber publikum om tips. Hun 152 centimeter høy, har normal kroppsbygning, skulderlangt lyst hår, blågrå øyne og er lys i huden. Hun hadde på seg grå joggedress da var på festen.

– Vi etterforsker bredt på stedet og utelukker ingenting på dette stadiet, sier Aaltvedt.

