Over 500 reddet av norsk skip

Ifølge Kripos hadde migrantene lagt ut fra Libya sist uke i overfylte gummibåter og trebåter.

Siem Pilot har vært involvert i åtte redningsoppdrag siden torsdag og kom i morgentimene til Catania på Sicilia. Av de 503 personene var 358 menn, 29 kvinner og 116 barn, inkludert babyer.

Mange av dem kunne ifølge Kripos fortelle om dramatiske tilstander da de forlot Libya, og mange av dem hadde skader – deriblant skudd-, brann- og hodeskader.

En 16 år gammel gutt med kronisk sykdom døde kort tid etter han kom om bord.

– Mannskapet ga ham den beste behandling, og han døde uten smerter. Gutten reiste alene, og denne hendelse preger selvfølgelig oss alle, forteller styrkesjef Jørgen Berg.

To personer mistenkes for å være bakmenn. De ble anholdt og overlevert italienske myndigheter for videre etterforskning.

Nylig opplyste Politidirektoratet at Siem Pilot sammen med redningsskøyta Peter Henry von Koss siden våren 2015 har reddet 59.000 flyktninger og migranter i Middelhavet. Arbeidet skjer i samarbeid med EUs grensestyrke Frontex og flere andre organisasjoner.

