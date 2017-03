Snøværet på vei innover landet, meteorologene advarer

– Man kan nok skynde seg ennå, men man begynner å få dårlig tid. Jeg skal ikke si at veier blir stengt, men det kan bli mye vind som vil by på problemer, sier statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes til Aftenposten ved 20-tiden lørdag kveld.

OBS-varselet fra Meteorologisk institutt advarte mot mye snø, vind og vanskelige kjøreforhold i store deler av Sør-Norge. Det kan komme opptil 60 centimeter snø i Telemark og Agder. Det varsles også sterk vind mange steder. Fra lørdag ettermiddag og kveld er det meldt vanskelige kjøreforhold på fjellet i Sør-Norge på grunn av sterk vind, tvitrer Statens vegvesen lørdag formiddag.

Nå er det alvor

– Kombinasjonen av snø og kraftig vind opp mot storm gir en skikkelig snøstorm, sier Storm-meteorolog Beate Tveita til TV 2.

Klokka 19.37 publiserte Meteorologisk institutt et radarbilde av værutviklingen, og teksten "nedbøren er for alvor på vei inn i Agder og Telemark". Uværet bygger seg opp lørdag kveld og fortsetter med uendret styrke på søndag. Først mandag vil nedbøren avta, men det vil fremdeles være mye vind.

– Det vil bli sterkest vind i den vestlige delen av Langfjella, og det blir mest vind i fjellovergangene fra Vestlandet til Øst-Norge. Dersom du planlegger å kjøre over Haukeli søndag, kan det ta lengre tid enn planlagt på grunn av kolonnekjøring, sier vakthavende meteorolog John Smits hos Meteorologisk institutt til VG.

– Det blir verre

Mange har hatt vinterferie denne uka, og for dem som er på fjellet, var anbefalingen klar: Reis hjem lørdag, rådet meteorologene. Det er fortsatt ikke for sent, men været kan føre til stengte veier og vanskelige kjøreforhold, pga. snø og kraftig vind.

– Ja, det blir verre. Det bygger seg opp med mer og mer vind utover lørdagskvelden. Det kan bli opptil liten storm i fjellet, og da blåser det mye. Det kommer til å blåse hele søndagen, først utpå mandag ser det ut til å roe seg, sier Moxnes til Aftenposten.

(©NTB)