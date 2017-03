Riksadvokaten ber politiet prioritere voldssaker mot barn 

I rundskrivet som kom fredag, var drap og alvorlige voldslovbrudd, inkludert vold mot barn og mishandling i nære relasjoner, samt alvorlige seksuallovbrudd – inkludert misbruk og overgrep mot barn på nettet – blant sakstypene Busch sier politi og påtalemyndighet skal prioritere i år, skriver Aftenposten.

"Oppklarte straffesaker indikerer at omfanget av personer som deler overgrepsmateriale er betydelig", heter det i punktet om nettovergrep.

Ada Sofie Austegard i Stine Sofies Stiftelse er glad riksadvokaten sender så tydelige signaler.

–Vold og overgrep mot barn er det største samfunnsproblemet vi har i Norge i dag. Mange reagerer på lave straffer for vold og overgrep mot barn, sier hun.

Busch sier i tillegg at påtalemyndigheten er for tilbakeholden med å legge ned påstand om elektronisk kontroll, såkalt motsatt voldsalarm, og han ber om at virkemiddelet blir vurdert oftere for å beskytte mot vold og overgrep.

De øvrige forbrytelsene som skal ha topp prioritet i år, er alvorlig internasjonal og organisert kriminalitet, økonomisk kriminalitet, alvorlige trafikklovbrudd og hatkriminalitet.

(©NTB)