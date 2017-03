Oslo SV-krav: Ny regjering må jobbe for atomvåpenforbud og si nei til rakettskjold

Fylkeslaget vedtok følgende uttalelse under årsmøtet i helga: "Årsmøtet i Oslo SV vil at SV kun støtter en regjering som straks setter i gang arbeidet for et atomvåpenforbud. Årsmøtet i Oslo SV krever at en ny regjering sier nei til at Norge bidrar til NATOs rakettskjold."

Også Hordaland SV – partileder Audun Lysbakkens eget fylkeslag – har vedtatt samme standpunkt, og varsler at fylkeslaget vil jobbe for at moderpartiet tar opp i seg denne politikken under landsmøtet om to uker: "Norge må bli en del av verdens overveldende flertall som i 2017 forhandler om et internasjonalt atomvåpenforbud", vedtok fylkeslaget på årsmøtet i midten av februar.

Nei til atomvåpen jubler over vedtakene og venter nå at standpunktene til Oslo og Hordaland samler så bred støtte på landsmøtet om to uker at de blir SV-politikk i forkant av valget og kommende stortingsperiode.

– Arbeiderpartiets landsmøte i april vil derfor sannsynligvis måtte følge SVs kommende krav, eller risikere å miste mulige samarbeidspartnere etter årets valg, sier daglig leder Frode Ersfjord i organisasjonen til NTB.

Et flertall i FN vedtok i oktober at det skulle innledes forhandlinger med sikte på å få nedfelt et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Norge og 27 andre NATO-land stemte imot forslaget. Til sammen 38 land stemte imot.

(©NTB)