Jensen: – I dag ville jeg stemt nei til EU

Jensen stemte ja til norsk EU-medlemskap i 1994.

– Men i dag ville jeg stemt nei, understreket hun i en tale til Frps landsstyremøte på partikontoret i Oslo lørdag formiddag.

– Fra å handle om handel og deregulering, har EU blitt et prosjekt for reguleringer med fravær av nasjonal kontroll, sa partilederen.

– Handels- og fredsprosjektet har blitt til et byråkratiprosjekt, fortsatte Jensen.

– Vital betydning

Skepsisen til EU har vært voksende i Frp, og debatten kulminerer i begynnelsen av mai på partiets landsmøte. Partiets programkomité sier nei til EU samt åpner for å reforhandle deler av EØS-avtalen. Avtalen er av «vital betydning», men må på "enkelte områder tolkes strengere og om nødvendig reforhandles", heter det i partiprogramforslaget.

Jensen understreker at Frp ikke ønsker å si opp EØS-avtalen.

– Vi anerkjenner avtalens betydning, men vi ønsker å forbedre deler av den fordi det er viktig for oss å ivareta egne interesser, sier partilederen til NTB.

"EU-arroganse"

– Handel på tvers av landegrensene gjør Norge rikt og gir nordmenn varer og tjenester vi selv ikke har. Jeg vil ikke ha ostetoll eller tollmurer. Jeg vil ha mer handel, sa Jensen i talen.

Samtidig gjorde hun det klart at partiet "må våge å utfordre EU". Jensen trakk fram at EU har sagt nei til regjeringens ønske om å justere barnetrygd og kontantstøtte etter kostnadsnivået i landet der barnet bor.

– Når EU nå nekter Norge å kutte barnetrygden i utlandet, så er det et eksempel på den EU-arrogansen folk ikke aksepterer, sa partilederen.

– Jeg håper og forventer at brexit fører til en virkelighetsorientering i EU. Norge skal ikke være Europas sosialkontor, fortsatte Jensen.

– Bred enighet

På spørsmål om hun anser det som mulig at landsmøtet vil gå inn for å programfeste ønske om å si opp EØS-avtalen, svarer Jensen:

– Det er ingenting som tyder på det. Landsmøtet er suverent til å fatte sine egne beslutninger, men alt tyder på at det er bred enighet om avtalens betydning.

Jensen avviser også at en tydeligere linje i EU-debatten er en konsekvens av at Senterpartiet (Sp), som har gjort EU-motstand til en stadig viktigere sak, har steget på meningsmålingene.

– Denne debatten har gått lenge hos Frp. At det kulminerer både i programformuleringer og debatt når vi nå nærmer oss et landsmøte, er ikke spesielt overraskende, mener Jensen.

-Godt samarbeid

Sp puster på de seneste meningsmålingene Frp i nakken i kampen om å bli landets tredje største parti. Hvem Jensen tror blir det tredje største partiet i høstens valg, vil hun imidlertid ikke svare på.

– Frp har ett mål for øye, og det er å gjøre et best mulig valg i 2017, sier Jensen.

VG skriver lørdag at sju fylkesledere i Venstre ønsker å avslutte samarbeidet med Frp etter valget, mens andre ikke vil ta standpunkt før landsmøtet har sagt sitt.

– Jeg tenker at Venstre skal få lov til å gjøre sine vedtak på samme måte som vi gjør våre, men vi har hatt et veldig godt samarbeid i denne perioden, sier Siv Jensen.

