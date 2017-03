En død og en alvorlig skadd i to alpinulykker i Bodø

– Det er snakk om to separate ulykker. En mann i 20-årene fikk alvorlige skader i en utforkjøring, mens mannen i 30-årene ble erklært død på stedet. Han kjørte inn i et tre, sier jourhavende politiadvokat Trond Lakselvhaug i Bodø-politiet til NTB. Dødsulykken er under etterforskning.

Utforkjøringen som resulterte i alvorlige skader, fant sted rundt 11.30 lørdag, mens dødsulykken skjedde en drøy time senere.

Begge fra Bodø

Alpinanlegget ble stengt etter ulykkene. Politiet ble værende igjen på stedet etter at de to involverte var fraktet bort, for å gjøre undersøkelser og avhøre vitner. Lakselvhaug understreker at det ikke er grunn til å mistenke brudd på sikkerhetsbestemmelsene ved Vestvatn alpinanlegg i Misvær eller at hendelsene var noe annet enn ulykker.

Begge mennene var lokale og bodde i Bodø kommune. Alpinanlegget opplyser at den døde var i en ung familie, som "ble rammet av en ufattelig tragedie".

Mannen i 20-årene ble fraktet til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Tilstanden hans var lørdag kveld alvorlig, men stabil, opplyser sykehuset til NTB.

Ansatte preget

Vestvatn alpinanlegg ligger sør i Bodø kommune, omtrent 75 kilometers kjøring fra byen. Leder Ken Ludvigsen i Misvær idrettslag, som driver alpinanlegget, sier til NTB at hans tanker går til de to pårørende som var med i anlegget sammen med mennene. Begge drev rekreasjonskjøring da ulykkene fant sted.

– Alle ved anlegget er svært preget av det som har skjedd, sier Ludvigsen.

Anlegget kommer søndag til å legge ned blomster og tenne lys på ulykkesstedet der mannen i 30-årene døde.

