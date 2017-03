Skadd kvinne i Levanger døde – ektemannen siktet for drap

Den 20-årige kvinnen ble onsdag fraktet til sykehus i Levanger med livstruende skader på halsen. Fredag ettermiddag ble politiet informert om at hun var erklært død.

Politiet kom raskt til at skadene kvinnen var påført, trolig skyldtes at ektemannen hadde tatt kvelertak på henne. Den 27 år gamle mannen ble pågrepet i Levanger onsdag kveld. Han ble fredag varetektsfengslet i fire uker, siktet for drapsforsøk på sin sju år yngre kone. De to første varetektsukene er han underlagt brev-, besøks- og medieforbud.

– Som en konsekvens av dødsfallet, skjerper politiet nå siktelsen til hennes 27-årige ektemann til forsettlig drap. Pårørende er varslet og den avdøde kvinnen vil bli obdusert, opplyser lensmann Anne B. Ulvin.

Ble rasende

Ektemannen, som også er fra Eritrea, har fortalt i avhør at han tok kvelertak på henne etter en verbal konfrontasjon.

– Han sier at han tok kvelertak på kona, og at han var utenfor seg selv i denne situasjonen. Han ble så sint at han ikke husker hva som skjedde videre, sier forsvareren, advokat Trond Peder Nilsen advokaten, til Trønder-Avisa.

Mannen har erkjent forholdene i siktelsen, men skal foreløpig ikke ha tatt stilling til skyldspørsmålet.

Kom fra Eritrea

Den siktede forklarte seg for politiet i to timer torsdag ettermiddag. Voldsepisoden skjedde åtte dager etter at kvinnen kom til Norge og ble gjenforent med sin mann, som da hadde bodd i Levanger i tre år.

Det var mannen selv som ringte og varslet nødetatene etter konfrontasjonen. Kvinnen fikk førstehjelp på stedet. Hun var bevisstløs da nødetatene ankom, og pustet ikke ved egen hjelp.

Ifølge fengslingskjennelsen fra Inntrøndelag tingrett, skal mannen ha latt kvinnen ligge livløs uten forsøk på å hjelpe før han ringte nødetatene. Han skal også ha hatt kommunikasjon med andre.