Nedover igjen på børsen

Dagligvarekjeden Europris er mest omsatt fredag etter at hovedeieren Nordic Capital har solgt alle sine aksjer i selskapet. Kursen faller med 1,9 prosent til 36,90 kroner. Selskapet har solgt 54,6 millioner aksjer, 32,7 prosent av selskapet, til 35 kroner aksjen.

Ellers faller samtlige av de mest omsatte selskapene fredag. Unntaket er Subsea 7 som har en liten økning på 0,2 prosent.

De viktigste europeiske børsene har alle røde tall. I Paris faller CAC 40-indeksen 0,2 prosent. FTSE 100 i London faller 0,3 prosent og DAX 30 i Frankfurt er ned 0,4 prosent.

Prisen på nordsjøolje går noe ned, og den ble fredag formiddag omsatt for 55,3 dollar fatet. Amerikansk lettolje selges for 52,8 dollar per fat.

(©NTB)