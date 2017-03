Naturvernforbundet: – Svart dag for norsk miljøpolitikk

Naturvernforbundet mener at forslaget om å endre naturmangfoldsloven setter norsk naturforvaltning hundre år tilbake i tid hvis dette får flertall i Stortinget.

– Dette vil gjøre det lettere å skyte ikke bare ulv, men også bjørn og jerv, som alle er truede og fredede arter som Norge gjennom Bernkonvensjonen har internasjonalt ansvar for å bevare, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet.

De mener forslaget strider direkte mot regjeringens egen plattform, og at det er særlig oppsiktsvekkende hvis KrF støtter noe de faktisk er mot.

Naturvernforbundet mener lovforslaget fra Klima- og miljødepartementet er et hastverksarbeid, at det er dårlig utredet og at det snur opp ned på kunnskapsgrunnlaget som tilsier sterkere vern for jerv, ulv og bjørn i norsk natur.

– Tre dagers høringsfrist på et prinsipielt og omfattende lovendringsforslag er hårreisende, og bidrar til at alle konsekvenser ikke blir avdekket før endringen trer i kraft. Dette er et demokratisk problem, sier faglederen.

