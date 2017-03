Mann tiltalt for seksuelle overgrep mot datter

Han er tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med barn under ti år før oktober 2015 og deretter for grov seksuell omgang med barn under 14 år, heter det i tiltalebeslutningen fra statsadvokatene i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Voldtekten anses som grov på grunn av jentas alder og fordi overgrepene har skjedd gjentatte ganger.

Mannens forsvarer, advokat Erling Flisnes, opplyser at hans klient skal ta endelig stilling til spørsmål om straffskyld etter en saksgjennomgang, skriver Sunnmørsposten.

Saken skal gå i Søre Sunnmøre tingrett i juni.

(©NTB)