Forlik mellom Ryanair og oppsagte Alessandra Cocca

Forliket innebærer et beløp tilsvarende tre årslønner, ifølge fagforeningens advokat, Christen Horn Johannessen.

– Etter to klare rettsavgjørelser var vi nå klare for å få avgjort spørsmålet om Ryanairs oppsigelse av Cocca var usaklig. Etter forhandlinger har imidlertid Ryanair, sammen med CrewLink, valgt å betale Cocca et beløp på 570.000 kroner, sier Parat-advokaten.

Parat har ført saken for retten på vegne av den italienske kabinansatte. Norske domstoler har avgjort at saken skulle føres for norsk, ikke irsk rett, og også etter norske lover. Nå løses den imidlertid utenom rettssystemet.