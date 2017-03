Boligprisene fortsetter å stige

Boligprisene steg 0,8 prosent i februar i år. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 0,6 prosent fra forrige måned, viser boligprisstatistikken for februar. Som forventet har året startet med en solid vekst i boligprisene, spesielt i Oslo med en oppgang på 1,6 prosent.

– Likevel har året så langt hatt en mer moderat pristrend enn det vi hadde i store deler av fjoråret. Vi forventer at denne utviklingen vil vedvare i månedene som kommer, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Det ble solgt 6.123 bruktboliger sist måned, en nedgang på 5,3 prosent sammenlignet med februar i fjor.

– Det er store forskjeller i aktivitetsnivået rundt om i landet, der Stavanger utmerker seg av de store byene med 59,0 prosent flere solgte boliger hittil i år sammenlignet med i fjor, sier Dreyer.

Rune Bertelsen i Eiendomsmegler 1 forklarer den økte energien i boligsalget overfor Stavanger Aftenblad:

– Det henger sammen med det vi ser i næringslivet for øvrig. Den verste perioden med nedbemanninger er over, og oljeprisen er på et høyere nivå enn den var i fjor. Boligmarkedet speiler det som skjer for øvrig i markedet, sier han.

Sterkest prisutvikling

I løpet av februar måned ble det lagt ut 6.878 boliger for salg i Norge, 2,4 prosent færre enn samme måned i fjor.

I snitt tok det 38 dager å selge en bolig i februar, mot 41 dager i februar 2016. Lavest salgstid var det i Oslo – der det i gjennomsnitt tok 13 dager å selge en bolig. I Haugesund tok det lengst tid – 80 dager.

Oslo hadde den sterkeste prisutviklingen i februar med en oppgang på henholdsvis 1,6 prosent, mens den svakeste prisutviklingen var i Sandnes og Haugesund som begge hadde en oppgang på 0,1 prosent.

Sterk tolvmånedersvekst

Mange områder har fremdeles en 12 måneders vekst på over 10 prosent, men østlandsområdet markedet er spesielt sterkt, viser februartallene. Oslo skiller seg ut med en 12 måneders vekst på 24,0 prosent.

Dreyer sier det fortsatt er for tidlig å si om boliglånsforskriften har fått effekt i boligmarkedet.

– Vi forventer at den innstrammede forskriften vil dempe markedet mer i de kommende månedene, og da sannsynligvis spesielt i Oslo. Det er grunn til å anta at noe færre førstegangskjøpere nå får boliglån, samt at det blir noen færre som får store lån til de aller dyreste boligene og sekundærboliger, sier Dreyer.