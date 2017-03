55-åring tilstår å ha drept overgrepssiktet medfange

– Han erkjenner de faktiske forhold, men har så langt ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld, sier mannens forsvarer, advokat Oscar Ihlebæk, til NTB.

Erkjennelsen kom fredag kveld etter et flere timer langt avhør. Ihlebæk understreker at det aktuelle avhøret skal renskrives, gjennomgås og godkjennes i løpet av helga. Han vil ikke gi flere kommentarer om hva den 55 år gamle polsknorske mannen har sagt til politiet om eventuelt motiv og foranledning for handlingen.

– Da vil vi sannsynligvis kalle inn til pressekonferanse tirsdag ettermiddag, sier Ihlebæk.

(©NTB)