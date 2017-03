Lokalstyret i Longyearbyen overtar skredvarslingen

Det skjer uavhengig av at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjorde en feilvurdering da det ikke ble varslet skredfare for bebyggelsen nedenfor Sukkertoppen 21. februar, melder NRK.

Det er NVE som har ansvar for å utarbeide de regionale og lokale skredvarslene på Svalbard, blant annet basert på at lokale observatører tar seg opp i fjellsidene rundt Longyearbyen og gjør undersøkelser.

NVE-direktør Per Sanderud sa etter skredet at NVE skal granske hvorfor det gikk galt.

– Vi sa at det var stor snøskredfare, men vurderingen fra folk på stedet var at den ikke ville ramme bebyggelse. Jeg tror det er for tidlig å konkludere når det gjelder hvor vi tok feil. Dette må vi gå grundig gjennom, og vi sender opp mer ekspertise i morgen, sa Sanderud samme dag som skredet gikk.

NVE-samarbeid

Lokalstyreleder Arild Olsen forstår at noen er skeptiske til at lokalstyret skal ha ansvaret for varslingen, men sier at de i samarbeid med andre etater vil se på hva de kan gjøre for å få en bedre skredvarsling. Styret har satt av 1,5 millioner kroner til varslingsarbeidet.

– Vi går nå igjennom hva som skjedde med tanke på mulige forbedringer i den lokale varslingen, og vi har blant annet sett på sikkerhetsvurderingene vi legger inn i varslingen. I samarbeid med lokalstyret ønsker vi også å gjennomgå grunnlaget for overføring av varslingen til lokalstyret, sier fungerende regionsjef Knut Aune Hoseth i NVE til NTB.

Lokalstyret planlegger også hva som skal gjøres mer permanent, blant annet bygging av nye boliger i trygge omgivelser.

– Bra med gjennomgang

Sysselmann Kjerstin Askholt sier til NRK at mange innbyggere i Longyearbyen er kritisk til varslingssystemet.

– Det forstår jeg. Men det er bra at NVE gjennomgår rutinene sine og ser på det som skjedde for å dra lærdom til neste gang det kommer dårlig vær. Det er viktig for at folk kan være trygge på kvaliteten på snøskredvarslingssystemet vårt. Det gjelder uansett hvem som har ansvar, NVE eller lokalstyret, sier Askholt.

Etter skredet 21. februar sa sysselmannen at den faglige vurderingen som ble foretatt av NVE tilsa at det kunne gå skred, men ikke at det skulle gå helt ned til bebyggelsen.

(©NTB)