Krekar-rettssak i Italia går som planlagt

– 13. mars holdes det første rettsmøtet, men det er svært sannsynlig at det blir flere senere, skriver mulla Krekars italienske advokat, Enrica Franzini, i en epost til NTB.

Franzini sier at hun så langt ikke har fått noe informasjon om eventuelle utsettelser av saken, som skal gå i domstolen i den norditalienske byen Bolzano.

12. november 2015 ble Krekar pågrepet som en av en rekke menn i flere land i Europa, i en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi. Italienske myndigheter hevder Krekar leder et terrornettverk kalt Rawti Shax. I tillegg til Krekar, skal flere andre mistenkte møte i retten i Bolzano.

Franzini skriver at hun aldri har snakket med sin klient, og at hun nylig ble gjort kjent med at Krekar ikke kan reise til Italia for å møte i rettssaken.

– Ellers kan han risikere å miste retten til å reise tilbake til Norge, skriver hun, og legger til:

– Dermed er det nesten helt sikkert at Krekar ikke kommer til å være til stede under rettssaken. Jeg planlegger å gjøre retten kjent med dette problemet 13. mars.

Først etter dette rettsmøtet, hvor aktor legger fram påtalemyndighetens sak, vil advokaten legge opp sitt forsvar. Franzini har tidligere sagt til ABC Nyheter at den italienske måten å føre en slik prosess på styres av dommerne, og det kan ta opptil flere år før en dom faller.

