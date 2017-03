Grande: – Tunnel under Oslo nøkkelen til togtilbudet i hele landet

Grande sier Venstre i avtalen om Nasjonal transportplan som legges fram før påske, har fått gjennomslag for landets største jernbaneprosjekt gjennom tidende.

Hun peker på at 45 prosent av alle de om lag 1.000 milliarder kronene i NTP skal gå til investeringer i jernbane, og at det er dermed tidenes grønneste og mest framtidsrettede samferdselsprosjekt.

– Jernbane blir det viktigste og mest attraktive transportmiddelet mellom våre byer. En ny togtunnel under Oslo blir nøkkelen til å bygge ut togtilbudet i resten av landet, sier Grande.

Finansminister Siv Jensen (Frp) understreket at NTP også dreier seg om alle de største veiene gjennom hele landet, men at selv bilpartiet Frp har blitt et togparti.

Statsminister Erna Solberg (H) påpeker at selv om planen strekker seg fra 2018 til 2029, også ser helt fram til 2050.

– Vi må planlegge langsiktig for å gjøre de viktige grepene. Vi må omstille Norge til et lavutslippssamfunn, og Norge må oppfylle klimamålene og de internasjonale forpliktelsene. Utslippene skal reduseres innen 2030, og transportsektoren må ta betale en del av dette, sier Solberg.

