–Utredningstiden for transkjønnede er for lang

–Det har vært et fastlåst system i mange år, og det burde ryddes opp i. Når folk omsider søker hjelp, må de gjennom en lang prosess, sier universitetslektor Vigdis Moen ved NTNU til Adresseavisen.

Det er Oslo universitetssykehus som utreder og behandler transpersoner med medisinsk behov for å modifisere kroppen sånn at den stemmer overens med deres identitet. Både Moen og avdelingsleder og spesialist i sexologisk rådgivning ved Helsestasjonen for kjønn og seksualitet i Oslo, Ingun Wik, etterlyser nasjonale retningslinjer for transhelseomsorg.

–Nå brukes det altfor mye ressurser på de psykiatriske utredningene man må gjennom, for så å mene at noen ikke vet sitt eget beste, sier Wik.

Avdelingsleder Ira Haraldsen ved Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme ved Oslo universitetssykehus sier de følger internasjonale retningslinjer, og at man kan starte behandling etter et halvt til ett år om man oppfyller kriteriene.

– Ingen som oppfyller disse kriteriene, blir holdt igjen fra å få hjelp, sier hun.

(©NTB)