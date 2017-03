Vitnet hevdet Cappelen fortalte ham om politisamarbeid

Han sa videre at de første ryktene kom fra "Rørleggeren", som skal ha fortalt at han hadde pusset opp badet til en politimann, ifølge Dagbladet.

– Jeg kjente til oppussing av badet. "Rørleggeren" nevnte det flere ganger, fordi han mente det var en ubehagelig situasjon å være i. Det var ubehagelig fordi han visste at en politimann eide huset, sa den 50 år gamle mannen.

Bare ett av flere vitner fra Cappelens hasjmiljø og gamle bekjente ønsket å si noe i retten onsdag, ifølge NRK.

Vitnet fortalte at det i årevis var rykter om en politimann som hjalp Cappelen. Han kom også med eksempler da Cappelen sa "i morgen er greit å ta det litt med ro", før en stor politiaksjon. Da mener vitnet at informasjonen kom fra Jensen.

På ettermiddag inntok Cappelens 29 år gamle sønn, som for tiden soner en dom for heleri, i vitneboksen. Sønnen påpekte i retten onsdag at han ikke ønsket å si noe som kan inkriminere faren. Men i en forklaring til Spesialenheten i 2014 fortalte 29-åringen at han hadde hørt faren snakke om Eirik Jensen, ifølge Dagbladet. I avhøret skal han også ha sagt at hans forståelse var at politimannen skal ha fått noe betalt.

– Jeg sliter i dag mellom å skille mellom mine egne minner og hva som er blitt plantet i mediene, sa sønnen i retten.

Sønnen ble i Asker og Bærum tingrett dømt til halvannet års fengsel i samme sak som hans far ble dømt i.

