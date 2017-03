Storebrand selger seg ut av selskapene bak omstridt rørledning i USA

– Vi mener dette er dårlige langsiktige investeringer, både for pensjonskundene våre og fra et bærekrafts-perspektiv, sier kommunikasjonssjef Harald Martens Holm.

Storebrand har solgt eierandelene i tre selskaper bak oljerørledningen Dakota Access.

Holm sier Storebrand har vært i direkte kontakt med selskapene, i tillegg til at de sammen med flere andre investorer nylig sto bak et brev der de oppfordret långiverne av prosjektet til å jobbe for å få til en alternativ rute.

– Nå har vi konkludert med at arbeidet med å påvirke ikke fører fram, og da trekker vi oss ut av selskapene. Vi håper dette kan gi et siste signal til selskapene bak prosjektet, slik at de revurderer ruten, sier Holm.

USAs president Donald Trump omgjorde tidligere i år et vedtak fra Barack Obama som stanset utbyggingen av den omstridte oljerørledningen Dakota Access ved Lake Oahe. Miljøforkjempere og de innfødte siouxene, som bor like ved innsjøen, har i flere måneder kjempet mot oljerørledningen. De sier utbyggingen truer både drikkevannet og områder som er viktige for siouxenes kultur.

I november i fjor ble det kjent at DNBs fond hadde solgt sine eierandeler i selskapene som bygger rørledningen. DNBs største engasjement i rørledingen er gjennom tre ulike lån som er gitt til prosjektet. Låneengasjementet er nå under vurdering.

(©NTB)