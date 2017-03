Færre dør i norsk vintertrafikk

I februar omkom seks på norske veier. Av disse var fire kvinner og to menn. Det er en nedgang fra februar i fjor da ti personer mistet livet.

– Totalt sett har vi de siste fire månedene opplevd en nærmere halvering i antall omkomne sammenlignet med samme periode i fjor, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Han minner om at det er små marginer som bestemmer utfallet av en trafikkulykke.

– Tallene på skadde og omkomne varierer fra år til år og måned til måned. Fire måneder er kort tid, og det som ser ut som en god start på året, kan endre seg raskt, sier Johansen.

Været påvirker kjøreforholdene og Johansen ber trafikanter om å ta det med ro.

– Vi minner om at det er skiftende føre og krevende kjøreforhold også i mars. De fleste er flinke til å legge inn sikkerhetsmarginer i trafikken, og det synes jeg de skal fortsette med. Husk at bremselengden dobles på vinterføre. Dekkenes tilstand er like viktige på bil og sykkel, som skosåler på glatt føre, sier Johansen.

