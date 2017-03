Bufdir ser svært alvorlig på barnevernsvikten i Oppland

– Vi ser svært alvorlig på det omfanget av svikt i barnevernstjenesten som her er avdekket. Vi har sett at det er store variasjoner mellom kommunene og har vært bekymret for om Fylkesmennene har oversikt over tilstanden og risikoområdene i kommunene, sier direktoratets direktør Mari Trommald i en kommentar til NTB.

Hun understreker at det er viktig at det blir gjort grundige og ærlige gjennomganger slik Fylkesmannen i Oppland har gjort i denne tilsynssaken.

– Vi ser at Nordre Land har tatt dette på alvor, og vi legger til grunn at dette følges tett opp med kortsiktige og langsiktige tiltak, sier hun.

Trommald viser til at direktoratet fra nasjonalt nivå arbeider med fylkesmennene om nasjonale veiledere, utvikling av styringsinformasjon og kompetanseprogrammer som skal støtte ledelsen og kommunens ansatte i jobben de utfører.

– Det er ingen raske løsninger, men langsiktig arbeid som skal til for å redusere risiko for svikt i kommunene, poengterer direktør Mari Trommald.

