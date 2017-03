Alkoholsalget økte i fjor

– Økningen tilsvarer gjennomsnittlig én desiliter ren alkohol per innbygger over 15 år, sier forsker Daniel Bergsvik ved Folkehelseinstituttet.

Alkoholsalget økte totalt med 687.000 liter ren alkohol fra 2015 til 2016. Beregningen Folkehelseinstituttet har foretatt, viser at hver innbygger over 15 år i gjennomsnitt kjøpte 6,79 liter ren alkohol i 2016. Av dette tilsvarer salget i dagligvarebutikker og fra utelivsbransjen 3,10 liter ren alkohol per person, mens Vinmonopolet står for 2,92 liter og taxfreesalget for 0,38 liter.

6,79 liter ren alkohol tilsvarer rundt 73 flasker vin eller 150 liter øl.

– Størsteparten av økningen i alkoholsalget fra 2015 til 2016 skyldes økt salg av vanlig øl i butikk, sier Bergsvik. Ølsalget gikk opp fra 236.775.000 liter i 2015 til 245.858.000 liter i 2016. Også salg av sterkøl med en alkoholprosent på over 4,7 prosent økte.

Det totale alkoholsalget inkluderer også grensehandel i Sverige, handel på ferger i utenriksfart, kjøp i andre land og taxfree-salg ved ankomst på norske flyplasser. Taxfreesalget er registrert, mens tallene fra de andre utenlandske kildene er beregnet ut fra spørreundersøkelser.

(©NTB)