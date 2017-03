Østfoldbanen kan få toetasjes tog 

De nye togsettene kan være på plass innen forholdsvis kort tid fordi det er snakk om å leie vogner, skriver Aftenposten.

– Det har vært mye snakk om dårlig kapasitet og en bekymring for at det ikke skulle skje noe før Follobanen kommer. Å sette inn lengre tog er ikke mulig. Da må vi enten kjøre buss parallelt med tog eller finne andre løsninger. Denne andre løsningen er å lete ute i Europa etter toetasjes vogner som kan brukes sammen med lokomotiver vi allerede har, sier Dagfinn Berge, direktør persontrafikkavtaler i Jernbanedirektoratet, til avisen.

Han understreker at de fortsatt er i en tidlig fase.

– Materiellet vil uansett ikke være på plass før neste år. Men vi har fått signaler om at denne type materiell kan finnes tilgjengelig, og vi skal ikke la noe være uprøvd, sier han.

Ifølge Aftenposten skjer endringen fordi NSB i prinsippet mistet styringen over hvilke persontogtyper som går på norske linjer fra nyttår. Nå er det Togmateriell AS, som eies av Samferdselsdepartementet og som i samarbeid med Jernbanedirektoratet skal leie ut til NSB og eventuelle andre selskaper. Berge er ansvarlig for direkteavtalene med NSB.

