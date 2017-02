Venstre vil stanse oljefondets aksjeforvaltning 

Aksjeplukking er ifølge Dagens Næringsliv at oljefondets forvaltere «vedder» på hvilke aksjer de tror kan gjøre det bedre enn markedet for øvrig.

–Erfaringene viser at man kan stille spørsmål ved om resultatet av aksjeplukkingen veier opp for kostnadene og risikoen, sier finanspolitisk talsmann Terje Breivik i Venstre.

Ifølge avisen har den aktive aksjeforvaltningen i oljefondet vært kostbar på grunn av høye forvalterhonorarer, men har gitt dårlige resultater. Oljefondet har avvist dette.

Finansprofessor Karin Thorburn ved Norges Handelshøyskole (NHH) sier det ikke er noen grunn til å tro at oljefondet er bedre enn andre forvaltere.

– I gjennomsnitt er det ikke mulig å få ekstraavkastning på aksjeplukking, og etter kostnader blir avkastningen derfor typisk lavere enn indeks, sier hun. Finansprofessor Bernt Arne Ødegaard ved Universitetet i Stavanger er uenig og sier det er negativt for fondet om det blir mer passivt.

Regjeringen har foreslått å øke aksjeandelen i oljefondet til 70 prosent, men har ikke det påkrevde stortingsflertallet bak seg. Venstre vil være med på å øke aksjeandelen, men da må fondet kvitte seg med den aktive aksjeforvaltningen. KrF avviser ikke en økning i aksjeandelen, men ønsker mer informasjon før de gjør seg opp en mening om aktiv forvaltning, mens Arbeiderpartiet opplyser at de er åpen for diskusjonen. Statssekretær Tore Vamraak (H) i finansdepartementet opplyser at diskusjonen om den aktive forvaltningen av oljefondet først vil bli vurdert neste år.

