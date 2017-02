Ulovlige skytevåpen kan leveres anonymt

Under våpenamnestiet, som varer til 1. juni, kan man også levere inn våpen anonymt, opplyser politiet.

De som leverer inn ulovlige våpen kan, som alternativ til destruksjon, søke om å få plombert våpenet, søke om å få det registrert slik at det kan videreselges, eller man kan søke om å få beholde våpenet selv.

Folk som benytter seg av amnestiet, risikerer ikke tilbakekall av våpenkortet eller avslag på framtidige våpensøknader, understreker politiet.

Samtidig understrekes det at alle som blir tatt med ulovlige våpen, risikerer inntil to års fengsel. For grove tilfeller er strafferammen fire år. Om man har våpenkort for andre våpen, må man i tillegg regne med å miste det.

– Ulovlig våpenbesittelse utgjør en risiko for samfunnet. Erfaringer viser at våpenamnesti er et godt virkemiddel for å redusere antallet uregistrerte skytevåpen, sa justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) i januar, da våpenamnestiet ble varslet.

Under de forrige amnestiene i 2003/04 og 2008 fikk politiet inn henholdsvis 35.000 og 7.000 skytevåpen.

(©NTB)