Solberg presenterte samferdselssatsing i Hordaland

Solberg kunne presentere nyheter om E16 Arna-Stanghelle, Ringvei Øst, Sotrasambandet og Hordfast foran lydhøre tilskuere på stasjonen. Tidligere på dagen hadde hun vært i Bodø for å presentere planene for ny flyplass. Bodø får 2,4 milliarder i NTP til flyplassutbyggingen.

– Vi vet at det er mange utfordringer i dette fylket. Rasutfordringer, svingete veier og jernbane, dype fjorder og mange områder med dårlig vedlikehold. Jeg vet at forventningene til Nasjonal transportplan er store, og jeg tror ikke folk i fylket vil være helt fornøyde før vi bruker alle pengene i NTP her, spøkte statsministeren.

E16 mellom Arna og Stanghelle er et av prosjektene som prioriteres. Risikoen for ras og stengte veier, samt omkjøring som ikke møter dagens krav, er bakgrunnen for at veien prioriteres, gjorde Solberg klart.

– Skal fullfinansieres

– E16 skal fullfinansieres i løpet av en tolvårsperiode. Jernbanebiten bruker litt lengre tid, sa Solberg.

Ringvei Øst fra Arna til Vågsbotn er et annet samferdselsprosjekt som ligger øverst i bunken. Det er planlagt ti kilometer med firefeltsvei, og veien finansieres med 2,2 milliarder kroner fra staten og 2,3 milliarder kroner i bompenger.

Hordfast skal også gjennomføres, men Solberg understreket at man må vurdere kostnadsnivået. Opprinnelig var det anslått å koste 26 milliarder kroner, men prisen er nå oppe i 43 milliarder.

KrF-leder Knut Arild Hareide slo fast at regjeringen med denne satsingen holder valgløftene og tar et viktig steg framover med denne transportplanen. Han skrøt samtidig av statsministeren.

– Hun har sett helheten, men også sett på hvor hun kommer fra, smilte partilederen.

Klar før påske?

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har tidligere uttalt at NTP vil bli lagt fram før påske.

Mandag bekreftet flere av partiene at samtalene var inne i aller siste runde, og at en enighet var nært forestående. De fire partienes stortingsgrupper ble hasteinnkalt for å diskutere NTP, og samferdselspolitikerne møttes etterpå for å diskutere de siste innspillene.

Ifølge TV 2 skal partiene ha blitt enige om å sette av 928,7 milliarder kroner til samferdselsprosjekter over de neste tolv årene. Kanalen melder også at regjeringen finansierer halvparten av kostnadene ved en ny T-banetunnel i hovedstaden, samt at det er enighet om en ny Oslo-tunnel for jernbanen.

Bergens Tidende skriver at det er enighet om å bygge Stad skipstunnel.

Nasjonal transportplan er en plan for transport i Norge, og den gjelder i tolv år Planen revideres hvert fjerde år.

