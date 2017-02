Rett ned på Oslo Børs fra start

Spillselskapet Funcom var mest omsatt og la på seg 4,1 prosent snaue halvtimen etter børsåpning tirsdag formiddag. Statoil steg 0,1 prosent, mens Golden Ocean Group økte med hele 5,8 prosent etter et klart forbedret resultat i fjerde kvartal.

Andre selskaper i pluss var DNB og Norsk Hydro, som steg 0,6 og 0,2 prosent, mens hydrogenselskapet NEL falt 1,9 prosent. Kreftbehandlingsaktøren Nordic Nanovector og John Fredriksens sjømatselskap Marine Harvest falt begge 0,1 prosent.

På de viktigste europeiske børsene var det også ørliten oppgang tirsdag formiddag. Oljeprisen var omtrent uendret fra mandag. Et fat nordsjøolje ble omsatt for 56,42 dollar på spotmarkedet, mens amerikansk lettolje gikk for 53,98 dollar.

(©NTB)