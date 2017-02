NRK ber arkitekter vurdere etterbruk av Marienlyst

NRK lyser ut et såkalt parallell- eller utredningsoppdrag der arkitektfirmaer inviteres til å se hvilken etterbruk en kan tenke seg på Marienlyst.

Styret i NRK har vedtatt at rikskringkasteren skal flytte. Planen er at NRK skal flytte inn i et nytt og mindre bygg. Tidshorisonten er mellom fem og ti år.

Forutsetningen er at NRK klarer å få solgt bygningsmassen på Marienlyst i Oslo, samt at de selv klarer å finansiere et nytt hovedkontor

Arkitektutlysningen er ingen konkurranse, og de ulike arkitektgruppene kan samarbeide på kryss og tvers underveis, heter det på NRKs nettsider.

– Vi har fantastiske omgivelser på Marienlyst, fulle av historier, opplevelser og minner flere generasjoner nordmenn har delt. Vi er mange som har et sterkt forhold til området. Likevel mener jeg det nå er viktig at vi ser på mulighetene for et nytt hovedkontor, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til NRK.

