– Samarbeidspartiene i innspurt med Nasjonal transportplan

Det skal gå mot innspurt i forhandlingene, ifølgeBergens Tidende,som først omtalte saken. Siden slutten av fjoråret har regjeringspartiene og Venstre og KrF hatt samtaler om hvilke prioriteringer som skal gjøres i Nasjonal transportplan (NTB) for perioden 2018–2029.

Planen legger grunnlaget for Norges transportpolitikk og avgjør hvilke prosjekter som prioriteres.

Stortingsgruppene til de fire partiene ble hasteinnkalt til gruppemøter mandag, hvor NTP skulle diskuteres. Etter å ha fått tilbakemelding fra sine egne, skulle samferdselspolitikere fra de fire partiene samles igjen til nye forhandlinger. Møtet ble imidlertid utsatt, og videre framdrift var mandag ettermiddag noe uviss.

-Ikke langt igjen

Abid Raja, som forhandler på vegne av Venstre, sier stortingsgruppa hovedsakelig var positivt innstilt til det som lå på bordet. Han har tro på at det kan bli en løsning i løpet av kvelden mandag eller tirsdag.

– Det er ikke grunn til å tro at det er langt igjen. Sett med Venstres øyne er det som ligger her noe vi kan være stolte over, men det er noen detaljer som ikke er på plass, sier Raja til NTB.

Alle temaer innenfor NTP skal ha blitt diskutert på gruppemøtet – altså både den totale pengebruken, hvilke samferdselsprosjekter som prioriteres, hvilken rekkefølge de kommer i og fordelingen mellom landsdeler og fylker.

KrFs Hans Fredrik Grøvan var langt mer ordknapp om hva som kom av tilbakemeldinger.

– Jeg kan bekrefte at NTP var tema, men kan ikke si noe mer om innholdet nå, sier Grøvan til NTB.

I tillegg til Grøvan og Rafa, skulle Høyres Nikolai Astrup og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen møtes til samtaler.

370 ønsker og innspill

Samferdselsministeren har tidligere varslet at NTP vil bli lagt fram før påske. Departementet vil ikke kommentere opplysningene overfor NTB mandag ettermiddag.

Grunnlagsdokumentet for ny NTP var på høring fra 29. februar til 1. juli i fjor.Fylkeskommuner, interessegrupper, næringsliv og andre ble invitert til å komme med innspill og ønsker under arbeidet med ny NTP. I tillegg ble "folk flest" oppfordret til å sende inn ønsker og andre innspill på Facebook. Rundt 370 innspill og ønskerfra hele landet blitt spilt inn til Samferdselsdepartementet i den formelle høringsrunden.

Det er knyttet spenning til hvilken ramme for pengebruk regjeringen vil legge seg på. I fagetatenes forslag til NTP i fjor ble det lagt fram alternativer som spente fra 574 milliarder kroner til 932 milliarder kroner. En høyest mulig ramme gir størst mulighet til å få flest mulig lokale prosjekter gjennom.

Nasjonal transportplan er en plan som gjelder i tolv år for transport i Norge. Planen revideres hvert fjerde år.

