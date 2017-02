Medlemmer av Cappelens hasjliga inntar vitneboksen

Rørleggeren var en av Cappelens nærmeste, og har vært stille siden han ble pågrepet i desember 2013. Nå håper Spesialenheten for politisaker at 52-åringen endelig skal snakke, skriver VG.

For dem er han sentral i bevisførselen rundt baderomsoppussingen til Eirik Jensen, som Spesialenheten mener Cappelen betalte.

At de får ønsket sitt innfridd er derimot høyst tvilsomt. Ifølge avisa har hans forsvarer, advokat Johnny Veum, sendt en legerklæring til Oslo tingrett på vegne av sin klient. Derfor er det lite sannsynlig at vitnet, som fungerte som lager- og transportmann for Cappelen, møter opp i straffesaken.

Mannen ble i 2015 dømt til 13 års fengsel for oppbevaring av 476 kilo hasj. Ankesaken behandles i disse dager i Borgarting lagmannsrett, der han etter å ha vært til stede første rettsdag, har uteblitt av helsemessige årsaker.

I tillegg til rørleggeren vitner også fire andre menn fra Cappelens hasjliga i Oslo tingrett mandag.

