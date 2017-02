Mann tiltalt for drap i Bjugn

Mannen har forklart i avhør at han handlet i nødverge da kameraten hans, en 38 år gammel mann, kom mot ham med kniv. Ifølge tiltalte slo han bare kameraten en gang. Han ble liggende bevisstløs, skriver Fosna-Folket.

Politiet mener imidlertid at forklaringen ikke stemmer overens med funn i obduksjonsrapporten.

"Skadebildet stemmer med stump vold og kan ses ved jevnt press mot halsen, for eksempel ved såkalt halsgrep", heter det i fengslingskjennelsen fra Sør-Trøndelag tingrett.

Mannens forsvarer, advokat Jon Reidar Aae, sier at hans klient er informert om at han nå er tiltalt for forsettlig drap.

– Han forstår ikke noe av dette, sier han.

Rettssaken starter i Fosen tingrett 20. mars.

