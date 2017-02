Uvær skaper problemer i Nord-Norge

Både ordinær fergetrafikk og hurtigbåter er innstilt på grunn av uværet som kom inn over Nordland natt til fredag. Ifølge Meteorologisk institutt vil det blåse opptil 20 meter i sekundet. Uværet er ventet å minke i løpet av tidlig ettermiddag, men det er ventet mye vind i hele Nord-Norge i helgen.

Ifølge Avisa Nordlandhar trafikkselskapet Torghatten Nord kansellert flere avganger fredag morgen. Det gjelder morgenavgangen mellom Svolvær og Bodø, samt at det på strekningen mellom Bodø og Sandnessjøen kan bli nødvendig å korte ned ruten og droppe anløp tilInnerkvarøya, Tonnes, Nordvernes, Bolga og Grønnøya.

Også strekningene mellom Bodø og Moskenes og fra Værøy og Røst er rammet av uværet. Det tasværforbehold på flere andre hurtigbåtruter og selskapet informerer jevnlig om dette på sine nettsider.

Strømbrudd

I Troms er det meldt om strømbrudd flere steder på grunn av uværet. Flere veier er også stengt på grunn av ras og trafikkulykker.

Bergingen av et vogntog som henger på kanten av et stup og sperrer veien på fylkesvei 57 på Kvaløya, pågår fortsatt. Stengningen fører til at bygdene Grøtfjord, Tromvik og Rekvik er isolert. Veien åpner tidligst i ettermiddag.

Fylkesvei 293, på strekningen Rennelv-Fornes, ble fredag formiddag stengt ved Holmbuktura etter at flere steiner raste ned på veien.

– Den er stengt, og vi vet ikke når den kan åpne igjen, sier Helge Tømmervik i Vegvesenet til Nordlys.

Isolerte

Ifølge NRK er befolkningen på Bjarkøy og Sandsøy isolert på grunn av innstilt ferge og hurtigbåt. Skolen er stengt, og skolebussene ble fredag morgen innstilt på grunn av dårlig vær.

Også hurtigbåter fra Tromsø og Harstad er innstilt.

Det er også meldt om betydelig snøskredfare i fylket både fredag og lørdag.

(©NTB)