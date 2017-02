Oslo byråd med ny avgift for bensin- og dieselbiler 

Byrådet jobber for tiden med hvordan en avgift for en ny lavutslippssone skal utformes, hvem som skal omfattes av den og hvor sonen skal være. I en utredning fra i fjor foreslo kommunen at hele Oslo bør bli en lavutslippssone, slik at man betaler en ekstra avgift for å kjøre innenfor kommunens grenser. Et annet alternativ er ny avgift for kjøring innenfor Ring 2.

Ifølge Aftenposten ønsker byrådet i Oslo å innføre en ny avgift for tunge kjøretøy allerede i år, som skal fange opp tunge kjøretøyer som for eksempel brukes til transport og varelevering innenfor bomringen. Tunge kjøretøy med Euro VI-motor, som vil si at de er kjøpt etter 2014, vil trolig slippe å betale avgift.

I tillegg skal det være aktuelt å innføre en avgift for personbiler i lavutslippssonen. Her vurderes det ikke bare om avgiften skal innføres, men også om den skal gjelde for hybridbiler – i tillegg til diesel- og bensinbiler.

Hensikten med en lavutsslippsone er å redusere biltrafikken, og å få folk og næringsliv til å bytte til mer klima- og miljøvennlige kjøretøy.

For å få innført en ny avgift må byrådet legge fram et forslag for bystyret som må godkjennes før det kan iverksettes. Dette vil trolig skje i løpet av våren.

(©NTB)