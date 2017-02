Mann i 30-årene siktet for drap i Harstad

Politiets operasjonssentral ble varslet av AMK rett etter klokka 23 torsdag.

– Da politiet ankom stedet sammen med ambulansepersonell, ble det raskt konstatert at en person var død. Politiet har grunn til å tro at det dreier seg om et drap. Den antatte gjerningspersonen befant seg i boligen og ble pågrepet uten dramatikk, opplyser lensmann og fungerende regionleder Ørjan Munkvold.

Den døde kvinnen var i 60-årene, og den siktede mannen er i 30-årene. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom dem. Ifølge Harstad Tidende ligger boligen der kvinnen ble funnet, i Fauskevåg.

Politiet i Harstad etterforsker saken, og det ble natt til fredag gjennomført flere vitneavhør. Politiets kriminalteknikere har gjort innledende undersøkelser på stedet, og det lokale politiet har også bedt om teknisk bistand fra Kripos. Åstedet er sperret av.

– Det befant seg flere personer i huset, disse skal imidlertid ikke ha vært vitner til hendelsen. Disse og øvrige pårørende blir ivaretatt av Harstad kommunes kriseteam. Siktede er så langt ikke avhørt, og han blir nå tatt hånd om av helsevesenet,forteller lensmannen.

Av hensyn til etterforskningen er de sparsommelige med opplysninger om hvordan de mener drapet har skjedd.