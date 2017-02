Hæhre Entreprenør får bygge E18-strekning i Telemark

Etter en grundig evalueringsprosess har styret i Nye Veier valgt å gå videre med Hæhre Entreprenør AS inn i konkretiseringsfasen, heter det i en pressemelding fredag.

Veistrekningen er ventet ferdigstilt i desember 2019. Tilbudet fra Hæhre er på rundt 1,8 milliarder kroner.Fram mot slutten av april skal entreprenøren i samarbeid med Nye Veier konkretisere hvordan de skal løse oppdraget før endelig kontrakt er klar for godkjenning. Kontrakten planlegges signert 10. mai.

Tildelingen skjer etter den såkalte Best Value Procurement (BVP)-metoden. Kjernen i dette er ifølge Nye Veier å vurdere leverandørens kompetanse og prestasjon, blant annet gjennom intervjurunder. Dette er det første BVP-prosjektet som gjennomføres i Norge.

– Det å involvere entreprenør og rådgivere i en tidlig fase bidrar til rasjonelle løsninger og lavere kostnader, sierMagne Ramlo, prosjektdirektør for E18 Langangen-Grimstad.

I finaleheatet for å få oppdraget hadde Hæhre konkurranse avVeidekke/AF, NCC og Acciona. Sistnevnte er en spansk entreprenør som ifølge Aftenposten er anklaget for omfattende korrupsjon i forbindelse med offentlige kontrakter i hjemlandet. Overfor avisa påpekte administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier atde fulgte prinsippet om at alle er uskyldige inntil det motsatte er bevist.

