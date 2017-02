Flere ordførere fortvilet over å bli stående alene

– Det er rett og slett galskap for Loppa å stå alene. Jeg er utrolig skuffet på vegne av Loppa-samfunnet, sier Høyre-ordføreren til Aftenposten.

Til tross for at innbyggerne sa et tydelig nei til sammenslåing med Alta, ba Halvorsen Stortinget om å tvangssammenslå de to finnmarkskommunene. Han sier kommunen alene ikke er i stand til å løse alle oppgavene, og på flere områder nærmest stopper opp ved ferie eller sykdom.

– Vi greide ikke å videreformidle hvor alvorlig situasjonen er. Og så var det en del markante neifolk som ble lyttet til, sier Halvorsen.

Varaordfører Geir-Ketil Hansen (SV) i Narvik i Nordland sier til avisen Fremover at han er opprørt og provosert over at regjeringen ikke ville samle Narvik, Evenes, Ballangen og Tysfjord i én storkommune i Ofoten. Varaordfører Ola Apeland (H) i Tysvær i Rogaland ønsket sammenslåing med lille Bokn. Også i Grue i Hedmark er man skuffet over at det ikke blir sammenslåing med Solør-naboene Våler og Åsnes.

– Store deler av landet omfattes ikke av reformen. I Nord-Norge er det få endringer. Også det Indre Østlandet skjer det lite, sier professor Jørn Rattsø. Han mener velferdstjenestene i mange små kommuner vil fortsette å være for dårlige etter reformen.

