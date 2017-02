Spesialenheten henlegger sak om dødsfall etter utrykning

Den sivile politibilen var under utrykning knyttet til et annet oppdrag nær Tønsberg da mannen i 50-årene passerte dem på motorsykkel 20. april i fjor, skriver VG.

– Det kunne fremstå som at MC-føreren trodde at politiet kjørte i utrykning på grunn av ham. Den utrykningskjøringen som ble foretatt, var knyttet til et annet oppdrag og fremsto velbegrunnet, skriver Spesialenheten i sitt sammendrag, ifølge avisen.

Motorsyklisten ble forsøkt stoppet ved at tjenestepersonene signaliserte med blålys. Begge kjøretøyene hadde lav fart på det tidspunktet, men motorsyklisten akselererte brått. Patruljen ga opp forsøket på å stoppe ham. Kort tid etter fant de motorsyklisten, som hadde kjørt ut av veien og var alvorlig skadd. Mannen døde av skadene påfølgende natt.

Spesialenheten ble koblet inn i saken fordi patruljen under utrykning kunne blitt oppfattet som forfølgelse av motorsyklisten.

– De opplysningene som har fremkommet om politiets hastighet, avstand til motorsykkelen og bruk av signalanlegg ga ikke holdepunkt for at politiets opptreden var uforsvarlig, ifølge Spesialenheten.

