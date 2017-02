Bergingsarbeid av Tide Carrier er i gang

Lasteskipet har vært sikret over natten av to ankre og to slepebåter for å hindre at det driver nærmere land. Torsdag morgen har arbeidet med å løsne ankrene startet.

–Til sammen tre kystvaktfartøy er i nærheten av skipet, og KV Bergen ligger helt ved havaristen, sier Johan Marius Ly i Kystverket til NRK.

Han opplyser at både Kystverkets depot i Kristiansand og interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Rogaland er varslet.

Det er 17 personer ombord på skipet som siden onsdag formiddag har drevet i sjøen utenfor kysten av Jæren. To loser fra kystverket er på skipet for å kontrollere situasjonen.

Tide Carrier er bygget i 1989 og registrert i den afrikanske øystaten Komorene. Skipet er 232 meter langt og er på 40.796 tonn dødvekt. Det var på vei til Høylandsbygd da Redningssentralen fikk beskjed om problemer klokka 10.48 onsdag.

