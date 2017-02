Svalbardbeboere raser mot skredvarsling

På et folkemøte om snøskredet på Svalbard ble det tirsdag rettet kraftig skyts mot myndighetenes representanter. Rundt 150 beboere hadde møtt opp på kulturhuset for en orientering om raset fra blant annet sysselmann Kjerstin Askholt.

– Vi har alle vært glade for skredvarslingssystemet som ble etablert etter den fatale skredulykken i desember 2015. Hvorfor det ikke fungerte i dette tilfellet trenger vi hjelp til å finne ut av. Dette ble en brutal påminnelse om at jobben for å få på plass mer permanente sikringstiltak haster, sa Askholt ifølge Svalbardposten.

Raset fra Sukkertoppen var varslet, men det gikk mye lenger enn antatt før den nådde bebyggelse i Vei 228, der de materielle skadene er betydelige. Ingen personer ble skadd.Totalt bor det 13 personer i de to husene og ytterligere 75 boenheter er evakuert.

– Jeg føler at dere sitter med et fryktelig ansvar her. Tilliten til skredvarslinga, som vi har fått fortalt i over et år var til å stole på, ble i dag drept med et sverdslag, sa en av de frammøtte, Tommy Anderssen.

Onsdag kommer et team fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til Longyearbyen for å vurdere det som har skjedd. Fungerende regionsjef Knut Aune Hoseth beklager det inntrufne.

