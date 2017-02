Sterke reaksjoner på tvangssammenslåinger

– Omfanget av tvang er sjokkerende og meningsløst, og helt uten sammenheng. Her er kommuner som ikke er inneklemt eller står i veien for andre kommuner som vil slå seg sammen, sier ordfører i Nærøy, Steinar Aspli (Sp), til Kommunal Rapport.

Ifølge det nye kommunekartet som ble lagt fram onsdag, blir Nærøy slått sammen med Vikna, Bindal og Leka.Aspli sier han vil ha omkamp om vedtaket.

– Jeg vil gå inn for å endre vedtaket om nabokommunene ikke aksepterer framforhandlet intensjonsavtale, sier han.

Også ordførerne i Sogndal, Balestrand og Leikanger skulle ha krisemøte onsdag formiddag etter at det ble klart at Stortinget vil tvangssammenslå kommunene.

– De har holdt innbyggerne for narr ved å kalle dette en frivillig reform, for så å endre spillereglene helt på oppløpet og velge noe helt annet. Alle evalueringer av tidligere sammenslåinger viser at lokal forankring og vilje til å gjennomføre er en forutsetning for å lykkes, sier ordfører i Leikanger, Jon Håkon Odd (Ap), til Kommunal Rapport.

