Senterpartiet hardt ut mot politireformen

– Nå har to justisministre fra Frp vist en grenseløs arroganse overfor alle som har kritisert reformen. Med det store gapet mellom navnet Nærpolitireformen og det faktiske innholdet i denne reformen, har de undervurdert både innbyggerne og de ansatte i politiet, sier Klinge i en kommentar til NTB.

Hun viser til undersøkelser fra Universitetet i Bergen og fagbladet Politiforum som har vist at en stor andel av de ansatte i politiet ikke har tiltro til at reformen vil føre politiet nærmere innbyggerne eller at tjenestene blir bedre.

Onsdag fikk justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) overrakt en statusrapport fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) om gjennomføringen av reformen så langt. En av hovedutfordringene Difi peker på er nettopp begrepet nærpoliti, som i rapporten betegnes som krevende.

– Mistilliten til reformen er nå gjennomdokumentert. Nå kan ikke engang justisministeren lenger stå inne for navnet nærpolitireformen. Det er på tide at partiene som var med på forliket våkner og tar ansvar for hva som er i ferd med å skje med norsk politi, mener Klinge.

