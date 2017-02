En mann hentet fra båt i Rotavika

Mannen ble videre tatt med til land av redningsskøyta Simrad Færder der en ambulanse ventet for å ta en helsesjekk. Skadeomfanget er ukjent, skriver Bergens Tidende.

Flere fartøy og et helikopter ble dirigert til havet mellom Ågotnes og Bildøy vest for Bergen etter at det ble noen sendte nødsignaler fra en båt i området.

– Rogaland radio fanget opp et nødsignal derfra fra en VHF rett før klokka tre. Alt vi vet foreløpig er at det er en båt der med folk om bord. Vi dirigerte umiddelbart flere båter dit, blant annet forskningsfartøyet Kristine Bonnevie og marinefartøy, sier pressesjef Anders Bang Andersen ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.

I tillegg ble det sendt luftambulanse fra Bergen til området.

