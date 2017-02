Venstre sikrer tvangssammenslåing 

Med sammenslåingen blir landets 428 kommuner redusert til 358. I alt 153 kommuner har per dags dato fattet positive vedtak om sammenslåing. Av disse er det 94 som har funnet seg en "partner" og går sammen i 39 nye kommuner, skriver Aftenposten. Basert på frivillighetslinjen reduseres antall kommuner til 373, og med tvangssammenslåingene vil tallet reduseres til 358. Det endelige tallet på tvangssammenslåingene er 13, selv om Fylkesmennene i fjor høst foreslo at cirka 200 kommuner skulle slås sammen mot sin vilje.

Av disse 13 er det 10 som er utvetydig og klart imot en sammenslåing. De siste tre, Skedsmo, Sørum og Vikna, er i utgangspunktet positive til sammenslåing, men ikke akkurat denne sammenslåingen.

Stortinget driver hurtigbehandling av kommunereformen fordi stortingsflertallet ønsker å imøtekomme utålmodige kommuner og ordfører som ønsker avklaring.

Venstre sikret flertall

De fire partiene er enige om å fremskynde behandlingen av regjeringens kommunereform og vil om kort tid presentere innholdet i avtalen.

KrF har sagt nei til all tvang, men Venstre sikrer regjeringen flertall for at minst ti kommuner blir slått sammen mot sin vilje, etter detNRKerfarer.

SV ønsker i likhet med KrF frivillige sammenslåinger, men vil støtte kommunene "som vil ut av ekteskapet Frp, H og Venstre har tvunget dem inn i etter valget".

– Det er ikke størrelsen det kommer an på. Det er viljen til å prioritere fellesskapet og kommuneøkonomien som avgjør, sier SVs Karin Andersen til NTB.

"Innvilger skilsmisse"

Også Senterpartiet har som KrF og SV vært imot tvangssammenslåingen, ifølge Sigbjørn Gjelsvik (Sp). Førstekandidaten for Akershus Sp til stortingsvalget, sier til NTB at han mener tvang også bryter med forutsetningene som flertallet på Stortinget har satt for i hvilke tilfeller det kan benyttes.

Det har ikke lyktes NTB å få en kommentar fra Arbeiderpartiets kommunalpolitiske talsperson Helga Pedersen tirsdag kveld. Men i slutten av januar gjorde hun det klart at partiet vil innvilge skilsmisse til eventuelt tvangssammenslåtte kommuner. Ap-ordførere som har stått på for kommunesammenslåing, etterlyste også tidligere i vinter støtte og engasjement fra partileder Jonas Gahr Støre. Partilederen uttalte imidlertid til Klassekampen i fjor at Jan Tore Sanners (H) kommunereform er død dersom Ap vinner valget.

Skuffede ordførere

Mange ordførere rundt om i landet er skuffet over nyheten om tvangssammenslåingen. En av dem er ordfører Jon Håkon Odd (Ap) i Leikanger. Han sier til NRK tirsdag kveld at han er "dypt såret og skuffet" over at det er enighet på Stortinget om at Leikanger, Balestrand og Sogndal skal slås sammen med tvang.

– Dette har ligget i kortene lenge. Jeg er svært skuffet over at vi ikke blir hørt, sier Odd.

Ifølge Aftenposten blir også 19 fylker til ti eller elleve regioner, pluss Oslo.

Målet med kommunereformen er omfattende sammenslåinger av dagens 428 kommuner fram mot 2020. Kommunene har frist på seg til 1. juli 2016 med å fatte vedtak om frivillig sammenslåing.